المكتب الإعلامي لميقاتي: الموقف الثابت لرئيس الحكومة ينصّ على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيليّ للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها ووقف خروقاته وأعماله العدائية

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