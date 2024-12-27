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العاهل الأردني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة

Lebanon 24
27-12-2024 | 08:26
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