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وزير الخارجية الإيرانية: قلقون من إثارة الفتن في سوريا بهدف تحويل انتباه الرأي العام نحو تهديدات غير واقعية

Lebanon 24
27-12-2024 | 10:53
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