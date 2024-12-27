Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها أمام هجمات الحوثيين وأن تحرص على تقليل الأضرار في البنية التحتية

Lebanon 24
27-12-2024 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: مبعوث البيت الأبيض دان شابيرو يجتمع غدا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبحث الملف اللبناني
lebanon 24
27/12/2024 21:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد أسوأ مذبحة لليهود لكن كيف تدافع عن نفسها فهذا مهم جدا
lebanon 24
27/12/2024 21:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: البنية التحتية لحزب الله تنهار في بيروت وسنواصل استهدافه في كل مكان
lebanon 24
27/12/2024 21:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجمات الجيش قرب مطار بيروت ألحقت أضرارا بالبنية التحتية
lebanon 24
27/12/2024 21:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:11 | 2024-12-27
14:08 | 2024-12-27
14:05 | 2024-12-27
13:45 | 2024-12-27
13:42 | 2024-12-27
13:16 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24