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مسؤول إسرائيلي لـ"واشنطن بوست": صنعاء أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية مما يتصوره الكثيرون ويجب عدم التقليل من شأنهم

Lebanon 24
27-12-2024 | 12:28
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