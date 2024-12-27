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مجلس النواب التونسي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار بين المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل الميزانية

Lebanon 24
27-12-2024 | 12:35
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