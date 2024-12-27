Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الموقتة: سنسعى لتوفير فرص عمل وبناء اقتصاد سوق حر يعزز التنمية الاقتصادية

Lebanon 24
27-12-2024 | 16:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة: نعمل لرفع قانون قيصر الخاص بفرض عقوبات على سوريا كونه يعيق الاقتصاد ويؤثر على عملنا
lebanon 24
28/12/2024 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الإدارة المحلية بالحكومة السورية الموقتة: بدأنا تسلم ومتابعة الملفات من الوزير السابق بالنظام المخلوع
lebanon 24
28/12/2024 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران إبراهيم بحث مع وزير الصناعة أوضاع النازحين والضغوط الاقتصادية
lebanon 24
28/12/2024 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الوزير اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد فيها موقف بلاده الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة
lebanon 24
28/12/2024 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2024-12-27
18:54 | 2024-12-27
18:21 | 2024-12-27
18:04 | 2024-12-27
18:03 | 2024-12-27
17:55 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24