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إصابات في صفوف عناصر أجهزة السلطة خلال الاشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2024 | 16:40
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