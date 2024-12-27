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ترامب يطلب من المحكمة العليا تجميد حظر تيك توك للسماح لإدارته بالتوصل إلى تسوية مع الشركة المالكة للمنصة

Lebanon 24
27-12-2024 | 17:46
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