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وزير خارجية الصين لنظيره الإيراني: بكين تدعم إيران في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:25
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