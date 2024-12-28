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مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: عدد المعتقلين والمختفين قسرا في سوريا بعد إفراغ السجون يبلغ 112 ألفا و414 شخصاَ

Lebanon 24
28-12-2024 | 03:02
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