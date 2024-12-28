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الجديد: رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد سافر الثلاثاء الماضي عند الرابعة عصرًا بطائرة خاصة من مطار بيروت إلى دبي يرافقه شخصين

Lebanon 24
28-12-2024 | 03:48
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