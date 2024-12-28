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وزير العمل المصري: وفّرنا أكثر من 80 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص داخل البلاد في 2024

Lebanon 24
28-12-2024 | 05:39
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