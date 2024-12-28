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إدارة العمليات العسكرية في سوريا: بدأنا استخدام المروحيات العسكرية ضد فلول النظام السابق في منطقة الساحل
Lebanon 24
28-12-2024
|
13:42
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