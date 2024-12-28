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وكالة يونهاب: 85 قتيلا على الأقل جراء تحطم طائرة ركاب كانت تقل 181 راكبا في مطار موان بكوريا الجنوبية

Lebanon 24
28-12-2024 | 23:20
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