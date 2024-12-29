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لافروف: أصبح من الواضح أن وقفنا الاختياري لنشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى لم يعد قابلاً للتطبيق وسيكون علينا التخلي عنه

Lebanon 24
29-12-2024 | 01:12
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