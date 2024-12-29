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أولى سفن نقل الحاويات تدخل مرفأ اللاذقية إيذانا ببدء النشاط الاقتصادي في المرفأ لتحريك عجلة الاقتصاد السوري (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-12-2024 | 01:40
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