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وزارة الصحة بغزة: وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع
Lebanon 24
29-12-2024
|
02:52
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