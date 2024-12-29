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محكمة إسرائيلية تدين مواطنا في العقد السابع من عمره بتهمة التخابر مع إيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-12-2024 | 03:54
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