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الجزيرة: هيئة طيران كوريا الجنوبية توقف جميع طائرات بوينغ ٧٣٧-٨٠٠ لفحصها والتأكد من سلامة معدات الهبوط

Lebanon 24
29-12-2024 | 23:13
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