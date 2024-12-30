16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الدفاع السلوفاكي: أوكرانيا قد تحتاج إلى التخلي عن جزء من أراضيها من أجل تحقيق السلام
Lebanon 24
30-12-2024
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع سلوفاكيا: أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن جزء من أراضيها من أجل السلام
Lebanon 24
وزير دفاع سلوفاكيا: أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن جزء من أراضيها من أجل السلام
30/12/2024 11:42:09
30/12/2024 11:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: من واجبنا دعم أوكرانيا لمقاومة الهجمات الروسية والحفاظ على أراضيها
Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: من واجبنا دعم أوكرانيا لمقاومة الهجمات الروسية والحفاظ على أراضيها
30/12/2024 11:42:09
30/12/2024 11:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: فرص السلام بأوكرانيا ستكون أقرب عند تولي ترمب لمنصبه
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: فرص السلام بأوكرانيا ستكون أقرب عند تولي ترمب لمنصبه
30/12/2024 11:42:09
30/12/2024 11:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أخطرت رئيس الأركان بأنني لن أصدق على تعيين لواءات جدد في الجيش الإسرائيلي حتى أتلقى كافة التحقيقات
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أخطرت رئيس الأركان بأنني لن أصدق على تعيين لواءات جدد في الجيش الإسرائيلي حتى أتلقى كافة التحقيقات
30/12/2024 11:42:09
30/12/2024 11:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
06:33 | 2024-12-29
29/12/2024 06:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
8 أسباب تمنع تجدّد "حرب لبنان".. ما هي؟
Lebanon 24
8 أسباب تمنع تجدّد "حرب لبنان".. ما هي؟
11:00 | 2024-12-29
29/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان.. هذا ما تبلّغته "اليونيفيل" من اسرائيل
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان.. هذا ما تبلّغته "اليونيفيل" من اسرائيل
06:09 | 2024-12-29
29/12/2024 06:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء الأسد مُنعت من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟
Lebanon 24
أسماء الأسد مُنعت من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟
09:22 | 2024-12-29
29/12/2024 09:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء... فنانة شهيرة تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
Lebanon 24
اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء... فنانة شهيرة تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
14:06 | 2024-12-29
29/12/2024 02:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:40 | 2024-12-30
وزير خارجية سوريا: ستكون هناك شراكة استراتيجية مع أوكرانيا على عدة مستويات
04:39 | 2024-12-30
وزير خارجية أوكرانيا: سنرسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا
04:38 | 2024-12-30
وزير خارجية أوكرانيا: سنقدم 500 طن من الدقيق كمساعدات لسوريا
04:38 | 2024-12-30
وزير خارجية أوكرانيا: نقلت رسالة دعم من زيلينسكي لأحمد الشرع
04:26 | 2024-12-30
مسيرة تركية تقصف حاجزاً لقوى الأمن الداخلي بريف عين عيسى شمالي سوريا (سكاي نيوز)
04:23 | 2024-12-30
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على قرية نوفولينيفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
30/12/2024 11:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
30/12/2024 11:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
30/12/2024 11:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24