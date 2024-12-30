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وكالة الأنباء الفلسطينية: مستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
30-12-2024 | 02:34
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