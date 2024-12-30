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أردوغان: تركيا ستواصل بذل جهودها لإنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
30-12-2024 | 07:07
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