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وزير خارجية سوريا حول تصريح نظيره الأوكراني بشأن مغادرة الروس: نوازن بين الجميع وفق مصالحنا

Lebanon 24
30-12-2024 | 12:38
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