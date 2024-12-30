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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان لدى استقباله وزير خارجية عمان: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

Lebanon 24
30-12-2024 | 12:52
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