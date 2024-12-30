هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تشترط الإفراج عن 34 رهينة أحياء بالمرحلة الأولى بينما تصر حماس على أن يكون بينهم 12 جثة رهينة إسرائيلية

Lebanon 24