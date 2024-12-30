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"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة أعربت عن قلقها لوزير الخارجية السوري بشأن تقارير عن هجمات لجماعات مسلحة خلال الأيام الأخيرة

Lebanon 24
30-12-2024 | 15:28
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