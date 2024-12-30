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الطيران المُسير التركي يستهدف بغارة جوية مجموعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في محيط سد تشرين شرقي حلب

Lebanon 24
30-12-2024 | 17:43
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