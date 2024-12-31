Advertisement

أخبار عاجلة

السفارة الأميركية في دمشق: المسؤولون الأميركيون أكدوا أهمية مواصلة القتال ضد داعش ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا

Lebanon 24
31-12-2024 | 02:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء فارس عن السفير الإيراني في سوريا: السفارة الإيرانية في دمشق ستعود للعمل قريبا
lebanon 24
31/12/2024 13:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: نؤكد على أهمية تشكيل حكومة شاملة في سوريا تضم كافة الأطراف
lebanon 24
31/12/2024 13:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تدعو إلى تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا
lebanon 24
31/12/2024 13:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى غير رجعة.. هل طوت سوريا الجديدة صفحة إيران في دمشق؟
lebanon 24
31/12/2024 13:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:36 | 2024-12-31
06:30 | 2024-12-31
06:14 | 2024-12-31
06:13 | 2024-12-31
06:03 | 2024-12-31
05:59 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24