16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
يديعوت أحرونوت: الوسطاء يمارسون ضغوطا شديدة على إسرائيل وحماس للتحلي بالمرونة بشأن القضايا الخلافية وإبرام صفقة لتبادل الأسرى قريبا
Lebanon 24
31-12-2024
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": فريق التفاوض الإسرائيلي أبلغ عائلات الأسرى بوجود فجوات كبيرة بين الفريق والموقف السياسي الذي يصر على صفقة جزئية فقط
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": فريق التفاوض الإسرائيلي أبلغ عائلات الأسرى بوجود فجوات كبيرة بين الفريق والموقف السياسي الذي يصر على صفقة جزئية فقط
31/12/2024 13:38:32
31/12/2024 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: المسؤول الإسرائيلي أشار لعائلات الأسرى أن إسرائيل قد تذهب الآن نحو صفقة واحدة جزئية فقط
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: المسؤول الإسرائيلي أشار لعائلات الأسرى أن إسرائيل قد تذهب الآن نحو صفقة واحدة جزئية فقط
31/12/2024 13:38:32
31/12/2024 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي: صفقة التبادل في قطاع غزة باتت أقرب من أي وقت مضى
Lebanon 24
صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي: صفقة التبادل في قطاع غزة باتت أقرب من أي وقت مضى
31/12/2024 13:38:32
31/12/2024 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصدر: تقديرات بأن يجري مستشار ترامب مشاورات بإسرائيل حول صفقة تبادل الأسرى
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصدر: تقديرات بأن يجري مستشار ترامب مشاورات بإسرائيل حول صفقة تبادل الأسرى
31/12/2024 13:38:32
31/12/2024 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
09:45 | 2024-12-30
30/12/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
10:12 | 2024-12-30
30/12/2024 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 3 ملايين دولار من داخل منزل في منطقة الروشة... هكذا تمّت العمليّة
Lebanon 24
سرقة 3 ملايين دولار من داخل منزل في منطقة الروشة... هكذا تمّت العمليّة
09:00 | 2024-12-30
30/12/2024 09:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
Lebanon 24
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
15:00 | 2024-12-30
30/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. إليكم حالة طقس "رأس السنة" في لبنان
Lebanon 24
تحضّروا.. إليكم حالة طقس "رأس السنة" في لبنان
11:40 | 2024-12-30
30/12/2024 11:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:36 | 2024-12-31
الرئيس الصيني يؤكد أن أحدا لا يمكنه منع "إعادة التوحيد" مع تايوان
06:30 | 2024-12-31
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك تبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في لبنان
06:14 | 2024-12-31
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 6 صواريخ و16 مسيّرة روسية هاجمت أراضينا الليلة الماضية
06:13 | 2024-12-31
تقرير أممي: إسرائيل استخدمت أسلحة ثقيلة تشمل قنابل وزنها 2000 رطل في هجماتها على مستشفيات غزة
06:03 | 2024-12-31
نيوزيلندا تستقبل العام الجديد 2025
05:59 | 2024-12-31
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من جنوب قطاع غزة
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24