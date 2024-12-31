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هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو والوزراء بالامتناع عن أي تصريح يضر بفرص التوصل إلى صفقة

Lebanon 24
31-12-2024 | 03:21
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