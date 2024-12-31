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مكتب الإحصاء الإسرائيلي: نحو 82 ألف إسرائيلي هاجروا خلال عام 2024 بسبب الحرب والضغوط المترتبة عليها

Lebanon 24
31-12-2024 | 06:38
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