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القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيّرة هجومية فوق البحر الأحمر

Lebanon 24
31-12-2024 | 08:54
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