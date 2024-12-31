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الأونروا: أضرار جسيمة في خان يونس بعد غمر الأمطار الغزيرة أكثر من 100 خيمة تؤوي نازحين
Lebanon 24
31-12-2024
|
09:28
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