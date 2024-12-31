Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير: سموتريتش رفض أي مفاوضات معي بشأن الميزانية بسبب غروره رغم مناشدات مقربين من نتنياهو

Lebanon 24
31-12-2024 | 09:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: وفد التفاوض عاد بعد مفاوضات مهمة بشأن غزة
lebanon 24
31/12/2024 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة الخليجية: ندين التصريحات المتطرفة لسموتريتش وبن غفير بشأن إعادة احتلال غزة وبناء مستوطنات
lebanon 24
31/12/2024 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يريدون إقامة مستوطنات على رؤوس أبنائنا في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
31/12/2024 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو عطل "أهم اتفاق" لإرضاء بن غفير وسموتريتش.. هذا ما فعله
lebanon 24
31/12/2024 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:22 | 2024-12-31
13:17 | 2024-12-31
13:14 | 2024-12-31
13:05 | 2024-12-31
13:00 | 2024-12-31
12:47 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24