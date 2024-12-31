Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: الكنيست يصدق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة بعد جدل واسع وخلافات كبيرة

Lebanon 24
31-12-2024 | 10:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": فريق التفاوض الإسرائيلي أبلغ عائلات الأسرى بوجود فجوات كبيرة بين الفريق والموقف السياسي الذي يصر على صفقة جزئية فقط
lebanon 24
31/12/2024 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل قد تواجه صعوبات في إلحاق أضرار كبيرة بقدرات الحوثيين من مسافات بعيدة
lebanon 24
31/12/2024 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: أضرار كبيرة في مدرسة برمات غان وانهيار المبنى المركزي إثر سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي
lebanon 24
31/12/2024 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: هناك انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أبرزها عودة المسيّرات لسماء بيروت
lebanon 24
31/12/2024 20:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:22 | 2024-12-31
13:17 | 2024-12-31
13:14 | 2024-12-31
13:05 | 2024-12-31
13:00 | 2024-12-31
12:47 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24