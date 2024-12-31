Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14: الجيش الإسرائيلي جند عشرات المحامين البارزين لتقديم المشورة للضباط في إطار تحقيقات هجوم 7 تشرين الثاني

Lebanon 24
31-12-2024 | 14:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: وثائق حصل عليها الجيش تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم 7 تشرين الأول منذ عام 2016
lebanon 24
01/01/2025 03:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الشاباك يحقق بأسباب عدم تلقيه أي معلومة حول نية حماس تنفيذ هجوم 7 تشرين الاول من عملائه بغزة
lebanon 24
01/01/2025 03:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اليوم.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 تشرين الأوّل
lebanon 24
01/01/2025 03:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه اغتال منفذ هجوم 7 تشرين الأول في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن
lebanon 24
01/01/2025 03:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2024-12-31
18:29 | 2024-12-31
18:22 | 2024-12-31
18:19 | 2024-12-31
18:17 | 2024-12-31
18:00 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24