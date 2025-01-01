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الدفاع المدني السوري: إصابة 5 أطفال جراء انفجار لغم أرضي على أطراف قرية البوغاز في ريف حلب الشرقي

Lebanon 24
01-01-2025 | 08:39
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