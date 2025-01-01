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القناة 12 الإسرائيلية: عائلات الأسرى لدى حماس يغلقون مفترق شارع غزة بالقدس بالقرب من منزل نتنياهو

Lebanon 24
01-01-2025 | 10:08
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