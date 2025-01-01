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وكالة الأنباء الفلسطينية: السلطة الفلسطينية توقف بث فضائية الجزيرة وتجمد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:05
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