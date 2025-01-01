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محصلة إطلاق نار بمطعم في مونتينيغرو: عشرة قتلى على الأقل بينهم طفلان

Lebanon 24
01-01-2025 | 16:26
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