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قصف إسرائيلي يستهدف مبنى لوزارة الداخلية ومبنى البريد وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-01-2025 | 05:39
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