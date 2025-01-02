14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الذهب يرتفع في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2647.29 دولار للأونصة
Lebanon 24
02-01-2025
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع
02/01/2025 19:50:18
02/01/2025 19:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصادر مطلعة: قيمة الذهب في البنك المركزي السوري تبلغ 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية
Lebanon 24
رويترز عن مصادر مطلعة: قيمة الذهب في البنك المركزي السوري تبلغ 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية
02/01/2025 19:50:18
02/01/2025 19:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الذهب.. كم سيرتفع سعره؟
Lebanon 24
خبر عن الذهب.. كم سيرتفع سعره؟
02/01/2025 19:50:18
02/01/2025 19:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع إلى 22 مليار درهم
Lebanon 24
رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع إلى 22 مليار درهم
02/01/2025 19:50:18
02/01/2025 19:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
15:49 | 2025-01-01
01/01/2025 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 03:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تعزف على آلة الدرامز بحفلها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تعزف على آلة الدرامز بحفلها (فيديو)
14:00 | 2025-01-01
01/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
05:45 | 2025-01-02
02/01/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
02:39 | 2025-01-02
02/01/2025 02:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:44 | 2025-01-02
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم منطقة جبل الريحان شمال الليطاني على بعد 15 كلم من المطلة
12:43 | 2025-01-02
مصادر طبية للجزيرة: 74 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس 43 منهم في شمال القطاع
12:38 | 2025-01-02
وزير الخارجية الإيراني: لو لم تكن لدينا القدرة الصاروخية لما تفاوض أحد معنا
12:35 | 2025-01-02
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
12:29 | 2025-01-02
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي
12:26 | 2025-01-02
صادق: مستمرون بالتواصل للوصول إلى طرح خيارنا من دون حرق اسماء
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 19:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
02/01/2025 19:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
02/01/2025 19:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24