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إسرائيل تكشف عن عملية دمرت خلالها موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في مصياف غربي سوريا قبل 4 أشهر

Lebanon 24
02-01-2025 | 10:52
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