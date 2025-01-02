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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
02-01-2025
|
12:35
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