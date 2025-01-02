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ريفي: اجتماعات المعارضة مفتوحة حتّى جلسة الرئاسة في 9 كانون الثاني، ولن تننازل او نتساهل عن مواصفات الرئيس (LBCI)

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:48
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