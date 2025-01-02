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ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
02-01-2025
|
17:55
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