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وزير الخارجية الفرنسي: نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:04
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