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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا وألمانيا تقفان معا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه
Lebanon 24
03-01-2025
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01:05
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