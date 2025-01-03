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مولوي لـ"الجديد": تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان لأنه لا يحتمل أي إعتداء جديد

Lebanon 24
03-01-2025 | 07:43
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